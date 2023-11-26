Крупная партия гуманитарной помощи поступила в сектор Газа

Двести фур с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газа из Египта, сообщает The Times of Israel со ссылкой на службу координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

"Гуманитарная помощь - продовольствие, питьевая вода и медикаменты - предназначается для северных районов сектора Газа, в том числе для мест, из которых не проводилась эвакуация. Поставки осуществлены с одобрения израильской стороны", - приводит издание выдержку из сообщения COGAT.

В сектор Газа также прибыли шесть автомобилей скорой помощи, отмечает The Times of Israel.