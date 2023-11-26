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Крупная партия гуманитарной помощи поступила в сектор Газа

Двести фур с гуманитарной помощью въехали на территорию сектора Газа из Египта, сообщает The Times of Israel со ссылкой на службу координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

"Гуманитарная помощь - продовольствие, питьевая вода и медикаменты - предназначается для северных районов сектора Газа, в том числе для мест, из которых не проводилась эвакуация. Поставки осуществлены с одобрения израильской стороны", - приводит издание выдержку из сообщения COGAT.

В сектор Газа также прибыли шесть автомобилей скорой помощи, отмечает The Times of Israel.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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