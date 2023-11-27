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Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

ТЭК 27.11.2023 09:39

Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 составляет $79,85 за баррель, что на $0,73 (0,91%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,84 (1%), до $80,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,73 (0,97%), до $74,81 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,56 (2%), до $75,54 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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