После конца перемирия Израиль будет действовать на всей территории сектора Газа

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространится на всю территорию сектора Газа после того, как завершится перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант.
"Операция будет масштабнее, она будет идти по всему сектору Газа", - приводит слова министра "Гаарец".
На встрече с военнослужащими, сражавшимися в секторе, Галлант подчеркнул, что ЦАХАЛ не остановится вплоть до выполнения задач. "Везде, где я бываю, я слышу - дайте нам завершить миссию, мы пойдем до конца", - отметил Галлант.
Он добавил, что пока ЦАХАЛ пользуется передышкой и готовится к будущим боям, ХАМАС поступает аналогично, и что израильским солдатам придется встретиться с более натренированным противником.
Ранее понедельник считался последним днем из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Однако ранее стало известно, что перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продлили еще на два дня.
Согласно договоренностям ХАМАС с Израилем, в каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно будет освобождать 10 заложников.
В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль, со своей стороны, отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.
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