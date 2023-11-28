Brent подорожала до $80,74 за баррель

Подъем цен на нефть усилился днем во вторник.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,76 (0,95%) - до $80,74 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,75 (1%) - до $75,61 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.
Все внимание рынка направлено на встречу министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября вместо 26 ноября. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников понизить нефтедобычу для поддержки рынка.
"На этой неделе нельзя избежать разговоров про ОПЕК, - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Если не случится неприятного сюрприза, недавнее снижение цен на нефть можно рассматривать как возможность для покупки, особенно если удастся договориться о новых снижениях добычи".
По их мнению, цена нефти марки Brent в ближайшие 6-12 месяцев составит около $72 за баррель.
Тем временем хедж-фонды ждут встречи ОПЕК+ с опаской: на прошлой неделе они сократили общий объем длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI до минимума с конца июня, по данным ICE Futures Europe и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
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