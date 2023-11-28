Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8621 RUR   0.0192 GBR   2.1468 TRY   0.0588

Цена на нефть

27.11 $/bbl +/- WTI 74.86 -0.68 Brent 79.98 -0.60

ТЭК 28.11.2023 15:44

Brent подорожала до $80,74 за баррель

Подъем цен на нефть усилился днем во вторник.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,76 (0,95%) - до $80,74 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,75 (1%) - до $75,61 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.

Все внимание рынка направлено на встречу министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября вместо 26 ноября. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников понизить нефтедобычу для поддержки рынка.

"На этой неделе нельзя избежать разговоров про ОПЕК, - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Если не случится неприятного сюрприза, недавнее снижение цен на нефть можно рассматривать как возможность для покупки, особенно если удастся договориться о новых снижениях добычи".

По их мнению, цена нефти марки Brent в ближайшие 6-12 месяцев составит около $72 за баррель.

Тем временем хедж-фонды ждут встречи ОПЕК+ с опаской: на прошлой неделе они сократили общий объем длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI до минимума с конца июня, по данным ICE Futures Europe и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть слабо дорожает после снижения накануне Brent подешевела до $80,28 за баррель Brent подешевела до $79,3 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться Нефть марки Brent продолжает дорожать, приблизилась к $82 за баррель Brent перешла к слабому росту, торгуется у $81,8 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $81,3 за баррель Цена нефти падает более чем на 2% Нефть дешевеет на новости о переносе встречи ОПЕК, Brent у $81,1 за баррель Нефть продолжает дешеветь после падения накануне, Brent у $81 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az