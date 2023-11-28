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Наука и образование 28.11.2023 18:20

Минобразования направит свыше 6,1 млн манатов на капремонт школы в Абшеронском районе

Хозрасчетное управление по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования Азербайджана привлекло ООО «Hidro Construction» для капитального ремонта полной средней школы в поселке Гобу (Абшеронский район) и строительства дополнительных 22 классных комнат.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 6 млн 103,72 тыс. манатов.

По условиям контракта, строительные работы должны быть завершены до 7 июля 2025 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШКОЛА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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