Минобразования направит свыше 6,1 млн манатов на капремонт школы в Абшеронском районе

Хозрасчетное управление по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования Азербайджана привлекло ООО «Hidro Construction» для капитального ремонта полной средней школы в поселке Гобу (Абшеронский район) и строительства дополнительных 22 классных комнат.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 6 млн 103,72 тыс. манатов.

По условиям контракта, строительные работы должны быть завершены до 7 июля 2025 года.

Б.Рустамбеков