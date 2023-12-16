Компания GM Construction получила подряд на 5,1 млн манатов на строительство школы в Евлахе

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана направит 5,1 млн манатов на строительство полной средней школы номер №5 в Евлахе на 528 ученических мест. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «GM Construction» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 5 млн 150 тыс. 311,78 маната. Срок выполнения работ - до 30 июня 2025 года. Р.Керимов

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