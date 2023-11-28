Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8621 RUR   0.0192 GBR   2.1468 TRY   0.0588

Цена на нефть

27.11 $/bbl +/- WTI 74.86 -0.68 Brent 79.98 -0.60

ТЭК 28.11.2023 20:04

Цены на нефть повышаются

Цены на нефть растут во вторник после четырех сессий снижения.

Все внимание рынка направлено на встречу министров стран ОПЕК+, которая была перенесена на 30 ноября с 26 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures $80,45 за баррель, что на $0,47 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,48 (0,64%), до $75,34 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников ОПЕК+ сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены, а африканские страны сопротивляются этому, в связи с чем потребовались дополнительные переговоры перед заседанием.

Саудовская Аравия с июля этого года добровольно ограничивает добычу на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к согласованному в рамках ОПЕК+ сокращению производства. Ее решение снизить добычу поддержало нефтяной рынок летом этого года, однако с конца сентября нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса, отмечает Market Watch.

Продление добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией, вероятно, устранит ожидаемый избыток нефти на рынке в первом квартале следующего года, однако если страны ОПЕК+ хотят поддержать рынок больше, им необходимо согласовать более серьезное сокращение добычи, отмечают аналитик по сырьевому сектору ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Brent подорожала до $80,74 за баррель Нефть слабо дорожает после снижения накануне Brent подешевела до $80,28 за баррель Brent подешевела до $79,3 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться Нефть марки Brent продолжает дорожать, приблизилась к $82 за баррель Brent перешла к слабому росту, торгуется у $81,8 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $81,3 за баррель Цена нефти падает более чем на 2% Нефть дешевеет на новости о переносе встречи ОПЕК, Brent у $81,1 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az