Цены на нефть повышаются

Цены на нефть растут во вторник после четырех сессий снижения.
Все внимание рынка направлено на встречу министров стран ОПЕК+, которая была перенесена на 30 ноября с 26 ноября.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures $80,45 за баррель, что на $0,47 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,48 (0,64%), до $75,34 за баррель.
Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников ОПЕК+ сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены, а африканские страны сопротивляются этому, в связи с чем потребовались дополнительные переговоры перед заседанием.
Саудовская Аравия с июля этого года добровольно ограничивает добычу на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к согласованному в рамках ОПЕК+ сокращению производства. Ее решение снизить добычу поддержало нефтяной рынок летом этого года, однако с конца сентября нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса, отмечает Market Watch.
Продление добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией, вероятно, устранит ожидаемый избыток нефти на рынке в первом квартале следующего года, однако если страны ОПЕК+ хотят поддержать рынок больше, им необходимо согласовать более серьезное сокращение добычи, отмечают аналитик по сырьевому сектору ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.
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