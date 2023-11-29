Нефть стабильна в ожидании встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду, инвесторы ждут встречи министров стран ОПЕК+.
Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $81,68 за баррель, как и на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,70 (2,1%), до $81,68 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 15 центов и составили $76,56 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,55 (2,1%) - до $76,41 за баррель.
Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 30 ноября в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября.
Дальнейшее направление движения цен на нефть во многом зависит от того, сможет ли ОПЕК+ "продемонстрировать сохраняющееся единство внутри группы и приверженность курсу на стабилизацию цен на нефть в долгосрочной перспективе", написали аналитики Sevens Report Research.
Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения производства на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.
Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы в Штатах снизились на 817 тыс. баррелей.
Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 19:30 в среду.
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