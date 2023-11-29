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Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 76.41 +1.55 Brent 81.68 +1.70

ТЭК 29.11.2023 20:18

Brent подешевела до $81,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в среду после публикации данных о запасах в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 по бакинскому времени подешевели на $0,48 (0,59%) - до $81,2 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,46 (0,6%) - до $75,95 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 0,933 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 0,229 млн баррелей и снижения резервов дистиллятов на 0,394 млн баррелей.

Падение цен на нефть сдерживают новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам нефти. "В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды", - сообщил Минтранс РФ.

Казахстан сократил добычу на крупнейших месторождениях - Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке - после того, как "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) приостановил отгрузку нефти на своем морском терминале под Новороссийском в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Отмечалось, что резервуарные парки практически заполнены, в связи с чем прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ


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