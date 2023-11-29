Росстат оценил рост российской экономики в январе-сентябре в 2,9%

ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года увеличился на 2,9% к тому же периоду прошлого года, сообщил в среду Росстат.
Эти данные совпали с уточненными расчетами Минэкономразвития, которое после выхода данных Росстата за третий квартал улучшило свою оценку за 9 месяцев до 2,9% с 2,8%.
Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2023 года (без данных за январь-сентябрь) - рост на 5,5% в годовом выражении после роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале. Квартальная оценка оказалась лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост в III квартале на уровне 5,2%.
Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%. При этом глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.
ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. При этом ЦБ ожидает замедление годовых темпов роста в IV квартале до 1%.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%.
Президент РФ Владимир Путин в середине ноября заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году превысит 3%.
В 2024 году Минэкономразвития ожидает увеличение ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала ноября) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.
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