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Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

ТЭК 30.11.2023 15:27

Нефть активно дорожает

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются днем в четверг, трейдеры ждут итогов министерской встречи ОПЕК+.

Фьючерсы на Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подорожали на $0,96 (1,16%) - до $84,06 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые февральские фьючерсы растут в цене на $1,02 (1,23%), до $83,9 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,15 (1,48) - до $79,01 за баррель.

Накануне Brent завершила торги на максимуме с 6 ноября, WTI - на пиковой отметке с 14 ноября на новостях о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам.

Между тем коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

В центре внимания рынка остается онлайн-встреча министров ОПЕК+, которая проходит в четверг в онлайн-режиме. На встрече, как ожидается, будет обсуждаться вопрос продления ограничений на нефтедобычу, истекающих в конце года, а также увеличение действующих сокращений добычи на 1 млн баррелей в сутки или более.

"Думаю, они придут к соглашению, - сказала глава отдела исследований в консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен. - Группа испытывает большое давление, потому что цены сильно снизились, плюс есть опасения по поводу мировой экономики".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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