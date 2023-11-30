Министерский комитет ОПЕК+ закончился, рассмотрено состояние рынка

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ закончилось, прошло в течение 20 минут, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников агентства, рекомендации министрами ОПЕК+ не рассматривались, обсуждалась ситуация на нефтяном рынке. Обсуждения относительно потенциального изменения квот на 2024 год состоятся на полноформатной встрече министров ОПЕК+, назначенной на 18:30.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».