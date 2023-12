ВБ одобрил кредит Украине на социальные выплаты в $1,2 млрд под гарантии Японии

Всемирный банк 30 ноября утвердил новый проект для Украины "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency, INSPIRE) на сумму $1,2 млрд.

Как говорится в сообщении ВБ, проект окажет дополнительную поддержку 29 программам социальной помощи, ориентированным на наиболее уязвимые слои населения, поскольку "беднейшие домохозяйства нуждаются в адекватной поддержке, чтобы избежать дальнейшего скатывания в нищету".

INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из целевого фонда кредитной поддержки Украины (ADVANCE Ukraine) и поддерживается правительством Японии.

Отмечается, что мероприятия программы, которая будет внедрена министерством социальной политики Украины, направлены на социальную поддержку лиц с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приемных и патронатных семей, лиц, нуждающихся в уходе, студентов заведений профессионального и высшего образования, которые получают социальные стипендии, а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.

Проект INSPIRE также поддерживает усилия правительства Украины, направленные на реформирование важных программ социальной помощи, включая государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, жилищные субсидии и помощь внутри перемещенным лицам, уточняет ВБ.

"Ожидается, что данный проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольшей нужды. Он усилит возможность правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной помощи для оплаты счетов и обогрева домов", - приводится в сообщении комментарий регионального директора ВБ по Восточной Европе Арупа Банерджи.