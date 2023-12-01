ВБ одобрил кредит Украине на социальные выплаты в $1,2 млрд под гарантии Японии

Всемирный банк 30 ноября утвердил новый проект для Украины "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency, INSPIRE) на сумму $1,2 млрд.
Как говорится в сообщении ВБ, проект окажет дополнительную поддержку 29 программам социальной помощи, ориентированным на наиболее уязвимые слои населения, поскольку "беднейшие домохозяйства нуждаются в адекватной поддержке, чтобы избежать дальнейшего скатывания в нищету".
INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из целевого фонда кредитной поддержки Украины (ADVANCE Ukraine) и поддерживается правительством Японии.
Отмечается, что мероприятия программы, которая будет внедрена министерством социальной политики Украины, направлены на социальную поддержку лиц с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приемных и патронатных семей, лиц, нуждающихся в уходе, студентов заведений профессионального и высшего образования, которые получают социальные стипендии, а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.
Проект INSPIRE также поддерживает усилия правительства Украины, направленные на реформирование важных программ социальной помощи, включая государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, жилищные субсидии и помощь внутри перемещенным лицам, уточняет ВБ.
"Ожидается, что данный проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольшей нужды. Он усилит возможность правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной помощи для оплаты счетов и обогрева домов", - приводится в сообщении комментарий регионального директора ВБ по Восточной Европе Арупа Банерджи.
Баку готов к продолжению переговоров с Ереваном о мире, основанному на территориальной целостности и суверенитете – Гафарова
Глава МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за отъезд армян из Карабаха
Алиев отмечает наличие хороших возможностей для углубления сотрудничества с Румынией
Международный туризм в 2023 году достигнет почти 90% от допандемийного уровня - UNWTO
На капремонт больницы в Гяндже потратят почти 1 млн манатов
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Генсек ООН опечален возобновлением боевых действий в секторе Газа
Столтенберг надеется, что НАТО сможет перейти на «зеленые» энергоресурсы, не утратив боеспособность
Российские ведомства до конца 2023г должны подготовить план научно-технического сотрудничества в нефтегазе с Пакистаном
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире