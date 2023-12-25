Украина получила через ВБ $1,34 млрд в рамках программ поддержки

Украина получила $1,34 млрд в рамках проекта Всемирного банка (ВБ) "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине" (Peace in Ukraine), сообщило министерство финансов.
Основной объем приходится на заем ВБ в размере $1,086 млрд, поступивший через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (Advance Ukraine) под гарантии правительства Японии.
Шестое дополнительное финансирование проекта Peace содержит также грантовую составляющую: $190 млн от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF), $50 млн от правительства США, $20 млн от правительства Швейцарии.
"Денежные средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, в частности, расходов на пенсионные выплаты и выплаты работникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - отмечает Минфин.
Министр финансов Сергей Марченко 19 декабря сообщал, что с начала этого года Украине удалось привлечь более $39 млрд внешнего финансирования по сравнению с $32,1 млрд за весь 2022 год, а к концу года эта сумма достигнет около $42,3 млрд.
Украина, в частности, 20 декабря получила грант от ЕС на 150 млн евро, 21 декабря - 1,5 млрд евро последнего в этом году транша макрофинансовой помощи ЕС, грант Японии на $52,4 млн в рамках проекта ВБ "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" и займа Японии на $900 млн через проект ВБ "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности".
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