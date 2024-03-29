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Дальнее зарубежье 29.03.2024 21:13

Украина уже получила $1,5 млрд кредита DPL от Японии и Великобритании через ВБ

Кредит на $1,5 млрд в рамках программного займа на политику развития (DPL, development policy loan) от Всемирного банка уже поступил в госбюджет Украины сообщило министерство финансов страны в пятницу.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ во вторник одобрил предоставление Украине $1,5 млрд в рамках DPL. Кредит финансируется через целевой фонд Advance Ukraine на $984 млн, поддержанный правительством Японии, под гарантии Великобритании на $516 млн.

"В общий фонд государственного бюджета поступило $1,4 млрд. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов по японским средствам на сумму $99,54 млн", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Ведомст‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​во отметило, что предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной ряда требований по программе. Среди них: гармонизация таможенного и налогового законодательства к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

"Привлеченные средства будут направлены на поддержку государственного бюджета и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - заявлял ранее глава министерства Сергей Марченко.

DPL - это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ на Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единым траншем по результатам выполненных до подписания задач.

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Тэги: УКРАИНА, КРЕДИТ, ВБ


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