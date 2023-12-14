Украина получила очередной транш от МВФ на $900 млн

Средства Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $900 млн поступили на счета Украины, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"На счета Украины поступило около $900 млн от МВФ. Эти средства пойдут на финансирование первоочередных бюджетных расходов", - написал Шмыгаль в соцсети X (ранее - Twitter).
Как сообщалось ранее, совет директоров МВФ 11 декабря завершил второй обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение Киеву третьего транша финансирования в размере 664 млн SDR.
Четырехлетняя программа EFF на $15,6 млрд была утверждена в марте этого года, первый транш в $2,7 млрд выделен Киеву в начале апреля, а второй в размере $890 млн - в начале июля. На 2024 год предусмотрены еще три транша: $2,2 млрд в середине июня, затем по $1,1 млрд в начале сентября и декабря.
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