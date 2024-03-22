МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024г на 3-4%, чуть улучшив ожидания по инфляции и госдолгу

Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз по Украине в ходе третьего обзора программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF), сохранив ожидания роста реального ВВП на текущий год в пределах 3-4% и немного улучшив прогнозы по инфляции и объему госдолга.
Согласно публикации на сайте фонда, предполагается, что номинальный ВВП Украины в 2024 году составит 7,75 трлн гривен (в декабре прошлого года ожидалось 7,64 трлн грн.), в 2025 году - 8,86 трлн грн. (без изменений).
Это во многом связано с пересмотром оценки экономического роста по итогам прошлого года с 4,5% до 5% и соответственно номинального ВВП с 6,43 трлн грн. до 6,50 трлн грн.
МВФ теперь предполагает чуть меньший вклад внутреннего спроса, частного потребления и инвестиций, но все это компенсируется лучшей ситуацией с чистым экспортом.
Прогноз инфляции на этот год фонд снизил до 8,5% с 9,5%, роста реальных доходов - повысил до 9,8% c 8,5%, хотя оценка безработицы ухудшена до 14,5% с 13,9%.
Что касается бюджетного дефицита (без учета грантов), то теперь МВФ ожидает в этом году 20,2% ВВП, тогда как ранее прогнозировалось 20,4% ВВП. В части финансирования бюджета улучшены ожидания грантового финансирования - до 6,5% ВВП с 4,7% при сокращении другого внешнего финансирования до 11,8% ВВП с 13,7% и внутреннего финансирования до 2% ВВП с 2,1%.
В результате прогноз совокупного госдолга на конец 2024 года улучшен до 94% ВВП с 96,7%, что также связано с повышением оценки на конец 2023 год до 82,9% ВВП с 87,1%.
Новый прогноз дефицита текущего счета Украины в 2024 году - 5,7% ВВП вместо 7,1% в декабрьских материалах, прямых иностранных инвестиций - 2,2% ВВП против 1,2%. Оценка валовых международных резервов на конец этого года увеличена до $42,1 млрд с $40,9 млрд.
Как сообщалось, Международный валютный фонд в четверг согласился на выделение Украине третьего кредитного транша на сумму $880 млн по завершению третьего обзора соглашения в рамках механизма EFF.
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