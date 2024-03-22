Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

21.03 $/bbl +/- WTI 81.07 -0.20 Brent 85.78 -0.17
СНГ 22.03.2024 10:40

МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита на $880 млн

Международный валютный фонд (МВФ) согласился на выделение Украине третьего кредитного транша на сумму $880 млн, говорится в распространенном фондом пресс-релизе.

"Правление МВФ завершило третий обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило властям привлечь сумму, эквивалентную примерно $880 млн, которая будет направлена на ее бюджетную поддержку", - отмечается в документе МВФ.

Подчеркивается, что "EFF продолжает служить надежной опорой для экономической программы властей, которая остается в силе, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства", связанные с боевыми действиями.

После обсуждения в Исполнительном совете по Украине директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что боевые действия в Украине "продолжают приносить огромные социальные и экономические издержки". Тем не менее, по ее словам, "макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена, что отражает умелую политику украинских властей, а также существенную внешнюю поддержку".

Георгиева отметила, что украинская экономика "была устойчивой, с более сильными, чем ожидалось, макроэкономическими показателями в 2023 году".

"Устойчивый импульс реформ, направленных на укрепление антикоррупционной системы и системы управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институтов, будет иметь важное значение для сдерживания финансовых рисков, ускорения экономического роста и поддержки на пути к вступлению в ЕС", - подчеркнула директор-распорядитель фонда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МВФ, КРЕДИТ


Похожие новости


Украина и МВФ близки к соглашению о выделении Киеву еще $900 млн Украина получила очередной транш от МВФ на $900 млн МВФ одобрил выделение 3-го транша около $880 млн для Украины по программе EFF Украина получила 2-й транш на $890 млн от МВФ по программе EFF МВФ ожидает пика госдолга Украины в 2025г Власти Украины рассчитывают на новую программу с МВФ объемом более $15 млрд Конфликт в Украине носит глобальный, а не региональный характер - глава МВФ МВФ оценивает необходимый Украине импорт газа в 2023г в 5 млрд кубометров Украина получила от МВФ $1,3 млрд в рамках программы RFI Украина нуждается в постоянной экономической поддержке - глава МВФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az