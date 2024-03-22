МВФ одобрил выделение Украине очередного кредита на $880 млн

Международный валютный фонд (МВФ) согласился на выделение Украине третьего кредитного транша на сумму $880 млн, говорится в распространенном фондом пресс-релизе.
"Правление МВФ завершило третий обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило властям привлечь сумму, эквивалентную примерно $880 млн, которая будет направлена на ее бюджетную поддержку", - отмечается в документе МВФ.
Подчеркивается, что "EFF продолжает служить надежной опорой для экономической программы властей, которая остается в силе, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства", связанные с боевыми действиями.
После обсуждения в Исполнительном совете по Украине директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что боевые действия в Украине "продолжают приносить огромные социальные и экономические издержки". Тем не менее, по ее словам, "макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена, что отражает умелую политику украинских властей, а также существенную внешнюю поддержку".
Георгиева отметила, что украинская экономика "была устойчивой, с более сильными, чем ожидалось, макроэкономическими показателями в 2023 году".
"Устойчивый импульс реформ, направленных на укрепление антикоррупционной системы и системы управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институтов, будет иметь важное значение для сдерживания финансовых рисков, ускорения экономического роста и поддержки на пути к вступлению в ЕС", - подчеркнула директор-распорядитель фонда.
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