Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 69.86 +0.30 Brent 74.34 +0.31

Макроэкономика 30.06.2023 18:40

МВФ ожидает пика госдолга Украины в 2025г

Международный валютный фонд прогнозирует, что государственный долг Украины будет расти в ближайшие два года и может достичь 100,7% валового внутреннего продукта в 2025 году, говорится в пресс-релизе МВФ по итогам первого обзора украинской экономики в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

Фонд улучшил прогноз роста госдолга в этом году - с 98,3%, предполагавшихся ранее, до 88,1% ВВП, в том числе за счет пересмотра своей оценки на конец минувшего года с 81,7% до 78,5% ВВП.

Согласно новой оценке, госдолг продолжит расти еще два года и достигнет пика в 100,7% ВВП в 2025 году, тогда как первоначальный прогноз предполагал его пик в 105% ВВП уже в следующем году. Затем показатель начнется снижаться - до 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% ВВП в 2027 году.

В обзоре подтвержден прогноз динамики ВВП Украины в этом году от "минус" 1% до "плюс" 3%, обновленный в конце мая. В следующем году ожидается рост на 3,2%, в 2025 году - на 6,5%, в 2026 году - на 5,0%, в 2027 году - на 4,0%

Фонд ожидает инфляцию в текущем году на уровне 15,5% и ее снижение в последующие четыре года до 10,0%, 7,5%, 6,0% и 5,0% соответственно.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2023 году предполагается в размере 5,7% ВВП (ранее - 4,4% ВВП). Бюджетный дефицит составит 19,1% ВВП (20,4% ВВП), не считая гранты - 25,8% ВВП (28,2% ВВП). Оценка международных резервов улучшена до $30,5 млрд против $29,6 млрд в мартовском прогнозе.

Оценка чистого внешнего финансирования снижена с 19,8% ВВП до 17,1% ВВП, однако частично компенсирована повышением прогноза чистого внутреннего финансирования с 0,6% ВВП до 2% ВВП за счет банков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МВФ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Власти Украины рассчитывают на новую программу с МВФ объемом более $15 млрд Конфликт в Украине носит глобальный, а не региональный характер - глава МВФ МВФ оценивает необходимый Украине импорт газа в 2023г в 5 млрд кубометров Украина получила от МВФ $1,3 млрд в рамках программы RFI Украина нуждается в постоянной экономической поддержке - глава МВФ МВФ одобрил выделение Украине помощи на $1,4 млрд МВФ рассмотрит запрос Киева на $1,4 млрд на следующей неделе Украина ожидает $750 млн 2-го транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - декабре Украина может договориться с МВФ о программе на $5 млрд в ближайшие 2 месяца МВФ предупредил Украину, что планируемая налоговая амнистия может нанести вред в перспективе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az