МВФ ожидает пика госдолга Украины в 2025г

Международный валютный фонд прогнозирует, что государственный долг Украины будет расти в ближайшие два года и может достичь 100,7% валового внутреннего продукта в 2025 году, говорится в пресс-релизе МВФ по итогам первого обзора украинской экономики в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

Фонд улучшил прогноз роста госдолга в этом году - с 98,3%, предполагавшихся ранее, до 88,1% ВВП, в том числе за счет пересмотра своей оценки на конец минувшего года с 81,7% до 78,5% ВВП.

Согласно новой оценке, госдолг продолжит расти еще два года и достигнет пика в 100,7% ВВП в 2025 году, тогда как первоначальный прогноз предполагал его пик в 105% ВВП уже в следующем году. Затем показатель начнется снижаться - до 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% ВВП в 2027 году.

В обзоре подтвержден прогноз динамики ВВП Украины в этом году от "минус" 1% до "плюс" 3%, обновленный в конце мая. В следующем году ожидается рост на 3,2%, в 2025 году - на 6,5%, в 2026 году - на 5,0%, в 2027 году - на 4,0%

Фонд ожидает инфляцию в текущем году на уровне 15,5% и ее снижение в последующие четыре года до 10,0%, 7,5%, 6,0% и 5,0% соответственно.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2023 году предполагается в размере 5,7% ВВП (ранее - 4,4% ВВП). Бюджетный дефицит составит 19,1% ВВП (20,4% ВВП), не считая гранты - 25,8% ВВП (28,2% ВВП). Оценка международных резервов улучшена до $30,5 млрд против $29,6 млрд в мартовском прогнозе.

Оценка чистого внешнего финансирования снижена с 19,8% ВВП до 17,1% ВВП, однако частично компенсирована повышением прогноза чистого внутреннего финансирования с 0,6% ВВП до 2% ВВП за счет банков.