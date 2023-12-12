МВФ одобрил выделение 3-го транша около $880 млн для Украины по программе EFF

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник завершил второй обзор программы расширенного финансирования EFF для Украины и одобрил выделение третьего транша в размере 664 млн SDR (около $880 млн по текущему курсу - ИФ).

Как говорится в сообщении МВФ, Украина добилась значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF, выполнив все количественные критерии эффективности до конца июня, ориентировочные целевые показатели до конца сентября и большинство структурных контрольных маяков до конца октября, в частности, власти продолжают продвигать программу борьбы с коррупцией.

МВФ отмечает, что макроэкономические показатели оказались сильнее, чем ожидалось, что способствовало пересмотру прогнозов экономического роста в сторону повышения. Базовый прогноз роста реального ВВП в 2023 году был пересмотрен до 4,5%. Ожидается, что в 2024 году рост экономики замедлится до 3-4%, а в 2025 году ускорится до 6,5%.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева также заявила о необходимости решительных политических действий для обеспечения бюджетной и долговой устойчивости. Она заявила о важности реструктуризации коммерческого долга в соответствии с параметрами программы.

По ее словам, переход к режиму управляемого обменного курса является важным шагом на пути к нормализации основ денежно-кредитной и валютной политики, наряду с постепенным смягчением чрезвычайных валютных мер.

Георгиева также подчеркнула, что хотя финансовый сектор является стабильным и работоспособным, следует продолжать усиление банковской диагностики, надзора, управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

Согласно релизу фонда, на Украине ожидается сокращение бюджетного дефицита (без учета грантов) с 25% ВВП в 2022 году и 27,1% ВВП в 2023 году до 20,4% ВВП в 2024 году и 10,2% ВВП в 2025 году.

При этом чистое внешнее финансирование, по оценкам МВФ, снизится с 17% ВВП в этом году до 13,7% ВВП в следующем и 7,6% ВВП в 2025 году, а грантовое - соответственно с 8,5% ВВП до 4,7% ВВП и 2,1% ВВП.

Одновременно фонд ожидает роста чистого внутреннего финансирования с 1,5% ВВП в этом году до 2,1% ВВП в следующем с последующим сокращением до 0,5% ВВП в 2025 году, в том числе со стороны банков - с 2% ВВП в этом году до 2,2% ВВП в следующем с уменьшением до 0,5% ВВП в 2025 году.

Предполагается, что в результате государственный прямой и гарантированный долг вырастет в этом году с 78,5% ВВП до 87,1% ВВП, в следующем - до 96,7% ВВП, а в 2025 году - до 98,5% ВВП, после чего начнет сокращаться.

"Теперь будем работать над подготовкой к третьему обзору весной. Не переключайтесь - эта неделя очень важна для нас и нашего будущего", - сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

МВФ сообщил о достижения соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному перечню экономической и финансовой политике для второго обзора программы EFF 13 ноября.

Четырехлетняя программа EFF была утверждена 31 марта этого года, первый транш в $2,7 млрд выделен в начале апреля, второй в размере $890 млн - в начале июля.