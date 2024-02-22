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Регион 22.02.2024 13:35

Украина и МВФ близки к соглашению о выделении Киеву еще $900 млн

Украина близка к достижению соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о получении следующего транша финансирования в размере $900 млн, что станет стимулом для бюджета страны, поскольку помощь США остается неустойчивой, пишет Bloomberg.

Агентство со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров, отмечает, что Украина рассчитывает достичь соглашения с МВФ уже в четверг. Это соглашение еще должно быть утверждено исполнительным советом фонда, что почти всегда проходит без проблем.

Группа сотрудников МВФ под руководством главы миссии фонда на Украине Гевина Грея, которая оценивала выполнение Киевом условий для получения средств, должна завершить свою работу и сделать заявление в четверг в Вашингтоне, сообщили чиновники. По словам одного из них, после этого может потребоваться еще несколько дней на доработку соглашения на уровне персонала, уточняет Bloomberg.

Как сообщалось ранее, миссия МВФ и представители власти Украины провели в Варшаве и онлайн-переговоры в рамках третьего обзора выполнения программы расширенного финансирования (EFF). Четырехлетняя программа EFF общим объемом около $15,6 млрд была утверждена в марте 2023 года. К настоящему времени Киев получил три транша по программе.

Плановый график предполагает выделение Украине еще одного транша в конце февраля 2024 года по итогам третьего обзора, когда оценивается выполнение обязательств сроком на конец декабря 2023 года. До конца 2024 года предусмотрено еще три транша: 1,670 млрд SDR ($2,226 млрд) в середине июня, затем по 835 млн SDR ($1,113 млрд) в начале сентября и декабря.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, КРЕДИТ, ТРАНШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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