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Дальнее зарубежье 01.12.2023 13:45

Израиль после завершения перемирия активизировал атаки по сектору Газа

После окончания перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит атаки по сектору Газа, в том числе по югу анклава, тогда как в израильских городах звучат сирены воздушной тревоги, сообщают в пятницу израильские СМИ.

В органах здравоохранения сектора Газа заявили, что после возобновления боевых действий там погибли 32 человека, десятки получили ранения. СМИ отмечают, что на данный момент нет возможности проверить эту информацию.

ЦАХАЛ опубликовал карту сектора Газа, разделенную на сотни небольших зон, которую планируется использовать для оповещения местных жителей о зонах активных боевых действий. Военные просят палестинцев запомнить номер зоны, в которой они находятся, и следить за развитием ситуации.

"ЦАХАЛ действует против террористических организаций, прилагая большие усилия, чтобы провести различие между гражданскими лицами и террористами", - говорится в сообщении армии.

Вместе с тем ЦАХАЛ начал атаки по югу сектора Газа. В Хан-Юнисе местные жители рассказали, что израильские военные сбросили на город листовки с призывом эвакуироваться в Рафах, так как в городе может быть небезопасно. На ранних этапах операции израильские военные призывали местных граждан эвакуироваться на юг, так как атаки были сфокусированы на севере анклава.

При этом в израильских городах слышны сирены воздушной тревоги. Они прозвучали в городах Ашкелон и Сдерот, а также в нескольких кибуцах на границе с сектором Газа.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в связи с нарушением бойцами движения условий перемирия.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТАНОВКА


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