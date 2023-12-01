Представители тюркских стран обсудили в Шуше перспективы культурного туризма

В Шуше в пятницу прошла международная конференция «Перспективы культурного туризма тюркского мира» и презентация национальной кухни тюркских народов "Общая кухня тюрка", сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

Как заявили организаторы - Госагентство по туризму (ГАТ) и Организация тюркских государств (ОТГ), целью мероприятия является обмен идеями по созданию совместных туристических продуктов и маршрутов тюркоязычных стран, а также обсуждение перспектив сотрудничества в этом направлении.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии, эксперты по культурному наследию.

Зампредседателя ГАТ Азада Гусейнова отметила необходимость укрепления сотрудничества в сфере туризма между тюркоязычными странами, имеющими общее культурное наследие. Она выразила уверенность, что результаты конференции будут способствовать расширению перспектив сотрудничества между турецкими народами.

Исполнительный директор Шушинского городского государственного заповедника Турал Новрузов отметил, что богатый историческими и архитектурными памятниками город Шуша обладает большими возможностей для развития культурного туризма.

На конференции представители стран-участниц ОТГ выступили с докладами на тему «Превращение кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт». Было отмечено, что исчезающий кочевой образ жизни до сих пор сохраняется у тюркских народов, а также в Азербайджане.

В рамках мероприятия также состоялась презентация блюд национальной кухни тюркских народов. На мероприятии, организованном в Тутовом саду в Шуше гости на открытом воздухе ознакомились со стендами, на которых представлена блюда кухни Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Х.Насирзаде