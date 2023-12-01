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Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 75.96 -1.90 Brent 80.86 -2.02

ТЭК 01.12.2023 18:54

Brent подешевела до $80,64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вернулись к отрицательной динамике в пятницу вечером после выхода в плюс доллара США.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 по бакинскому времени составляет $80,64 за баррель, что на 22 цента (0,27%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 10 центов (0,13%) и составили $75,86 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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