Brent подешевела до $80,64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вернулись к отрицательной динамике в пятницу вечером после выхода в плюс доллара США.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 по бакинскому времени составляет $80,64 за баррель, что на 22 цента (0,27%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 10 центов (0,13%) и составили $75,86 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.