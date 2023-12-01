Израиль после операции в Газе планирует создать буферную зону в анклаве

Власти Израиля намерены после завершения операции в секторе Газа в целях безопасности сформировать буферную зону на территории анклава, сообщают в пятницу израильские СМИ.
Так, телерадиокорпорации "Кан" стало известно из двух источников, что об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в четверг госсекретарю США Энтони Блинкену. При этом Вашингтон ранее настаивал на том, что после операции территория сектора не должна уменьшиться.
В свою очередь израильский телеканал i24 передает, что Израиль известил Египет, Иорданию и ОАЭ о планах в отношении буферной зоны. Также информацию передали Саудовской Аравии и Турции.
Между тем в пятницу Израиль и движение ХАМАС не прекратили переговоры об освобождении оставшихся заложников, несмотря на возобновление боевых действий, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Один из источников сказал, что Израиль и ХАМАС, консультируясь с Катаром, США и Египтом, все еще активно обсуждают освобождение оставшихся женщин-заложниц", - отмечает телеканал.
По данным источников, как только женщин освободят, в центре переговоров быстро окажутся другие категории похищенных - мужчины гражданских профессий, а также лица, годные к мобилизации в израильские войска, независимо от пола.
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