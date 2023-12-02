Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0191 GBR   2.1489 TRY   0.0588

Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 74.07 -1.89 Brent 78.88 -1.98

Дальнее зарубежье 02.12.2023 15:45

ВВС Израиля за сутки поразили 400 целей в Газе

Израильские ВВС за последние сутки поразили 400 целей в секторе Газа, 50 из них - в городе Хан-Юнис, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По сообщению The Times of Israel, военные назвали "масштабными" авиаудары, которые пришлись на юг этого палестинского анклава.

Огонь по югу сектора Газа вели и корабли ВМС Израиля.

Ранее на этой неделе Израиль и палестинская группировка ХАМАС обвинили друг друга в нарушении условий перемирия и возобновили военные действия.

Предполагается, что на данном этапе израильские военные намерены сфокусировать усилия именно на юге сектора Газа. Ситуация осложняется тем, что на данный момент именно там сконцентрирована основная часть местных жителей. Многие из них в октябре и ноябре были вынуждены бежать на юг из северной части сектора Газа, так как военные операции Израиль начинал именно на севере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИИ


Похожие новости


ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей Переговоры между Израилем и ХАМАС в Катаре о возобновлении перемирия зашли в тупик ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС на юге Газы Более 180 мирных жителей Газы стали жертвами возобновившихся атак ЦАХАЛ на объекты в анклаве Израиль после операции в Газе планирует создать буферную зону в анклаве В Газе остаются в заложниках 137 израильтян и иностранцев Израиль после завершения перемирия активизировал атаки по сектору Газа Переговоры по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий Израиль из-за нарушения перемирия со стороны ХАМАС возобновляет боевые действия в секторе Газа ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az