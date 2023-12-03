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Дальнее зарубежье 03.12.2023 09:05

Нетаньяху предостерегает «Хезболлу» от полномасштабной войны против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вступление "Хезболлы" в войну приведет к уничтожению Ливана, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если "Хезболла" совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками", - заявил Нетаньяху во время пресс-конференции.

Он отметил, что Израиль в последние недели постоянно отвечает на атаки "Хезболлы" на северной границе, уничтожая "террористические ячейки" и боеприпасы.

После начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября "Хезболла" стала проводить регулярные атаки на северной границе Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ПОЗИЦИЯ


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