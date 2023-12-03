Нетаньяху предостерегает «Хезболлу» от полномасштабной войны против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вступление "Хезболлы" в войну приведет к уничтожению Ливана, сообщает в субботу The Times of Israel.
"Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если "Хезболла" совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками", - заявил Нетаньяху во время пресс-конференции.
Он отметил, что Израиль в последние недели постоянно отвечает на атаки "Хезболлы" на северной границе, уничтожая "террористические ячейки" и боеприпасы.
После начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября "Хезболла" стала проводить регулярные атаки на северной границе Израиля.
Новый посол США в Азербайджане прибыл в Баку
Баку и София провели четвертое заседание межмидовских консультаций
Неадекватные и неприемлемые заявления Еревана наносят вред усилиям по подписанию мирного договора - Гафарова
Li Auto и XPeng увеличили поставки электромобилей в ноябре до рекордов
Власти Казахстана хотят приватизировать Qazaq Air в 2024г
Число нефтегазовых буровых в мире в ноябре выросло 2 месяц подряд - Baker Hughes
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Испании
Турция на Евро-2024 сыграет с Португалией, Чехией и победителем Пути С
Отказ человечества от использования угля необходимо ускорить, считает глава Еврокомиссии
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире