Нетаньяху предостерегает «Хезболлу» от полномасштабной войны против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вступление "Хезболлы" в войну приведет к уничтожению Ливана, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если "Хезболла" совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками", - заявил Нетаньяху во время пресс-конференции.

Он отметил, что Израиль в последние недели постоянно отвечает на атаки "Хезболлы" на северной границе, уничтожая "террористические ячейки" и боеприпасы.

После начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября "Хезболла" стала проводить регулярные атаки на северной границе Израиля.