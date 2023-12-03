Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване

ООО "Rabalon" подготовит проект строительства здания Дата Центра (Data Center) в городе Нахчыван. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным портала госзакупок Управление связи города Нахчыван объявило Rabalon победителем соответствующего конкурса. За подготовку проекта Rabalon получит 375 тыс. манатов. Проект здания Data Center должен быть готов к 1 марта 2024 года. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».