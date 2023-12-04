Аятолла Хаменеи призвал создать глобальную коалицию против США

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи высказался за создание международной коалиции против США и их западных союзников, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

"Необходимо (...) формирование альянса и коалиции между странами, которые разделяют подход к США и другим западным государствам", - заявил он на встрече с президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем в понедельник.

По его словам, если эта коалиция сфокусируется на экономическом сотрудничестве, то она сможет занять эффективную позицию по важным глобальным вопросам, например, по палестино-израильскому кризису.

Он также предложил усилить сотрудничество с Кубой в различных сферах, в том числе в сфере науки.

В свою очередь Диас-Канель заявил, что отношения между двумя странами движутся в верном направлении, и на переговорах в Тегеране лидеры сконцентрировались на углублении этих отношений, особенно в том, что касается экономики и торговли.