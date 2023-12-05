Израиль задействовал 150 единиц бронетехники в наступлении на юг сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует примерно 150 единиц бронетехники, включая танки и БТР, в ходе наступления на юг сектора Газа, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на данные со спутниковых снимков компании Planet Labs PBC.
Снимки зоны боевых действий удалось получить в минувшее воскресенье. Израильская техника на тот момент находилась в 6 км к северу от центральных кварталов Хан-Юниса - основного города на юге анклава. К западу от района Салах ад-Дин, через который проходит основная дорога с севера на юг сектора Газа, располагались четыре крупных группы военных. Израильские военнослужащие возвели вокруг некоторых своих позиций земляные насыпи, за которыми можно укрываться от вражеского огня.
AP напоминает, что ранее многие палестинцы, бежавшие от боевых действий, нашли пристанище вокруг Хан-Юниса.
В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что войска продвинулись в Джебалии на севере сектора Газа. Так, 162-я бронетанковая дивизия "Ха-Плада", завершившая окружение лагеря беженцев Джебалия, стала действовать на более значительную глубину в этом районе.
Военные уничтожали запасы ракет группировки ХАМАС и другое оружие, наводили авиацию на цели. Израильские ВМС также продолжали обстреливать объекты в секторе Газа.
Накануне в ЦАХАЛ заявили, что в районе Салах ад-Дин в анклаве идут боевые действия, в связи с чем израильские военные призывают мирных граждан для прохода на юг пользоваться альтернативными маршрутами. Позднее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что военные продолжают расширять масштабы сухопутной операции в секторе.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться его продления.
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