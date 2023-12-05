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СНГ 05.12.2023 17:33

Россия и Иран подписали декларацию о противодействии западным санкциям - Лавров

Москва и Тегеран подписали декларацию о противодействии санкциям, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал он в ходе встречи со своим иранским коллегой в Москве.

Министр отметил, что стороны также обменяются мнениями по актуальной двусторонней повестке, региональной проблематике.

Встреча проходит на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан).

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ


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