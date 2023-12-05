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Дальнее зарубежье 05.12.2023 19:01

ЕК придерживается своего предложения о помощи Украине в 50 млрд евро и ждет решения Совета ЕС

Еврокомиссия (ЕК) не пересматривает свое предложение о макрофинансовой помощи Украине в 50 млрд евро в рамках пополнения бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, ожидает решения Совета ЕС, заявила представитель ЕК Арианна Подеста.

"Это предложение о 50 млрд евро по-прежнему в силе, и теперь надлежит совету принять решение. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, чтобы гарантировать, что поддержка Украине по-прежнему будет осуществляться в ближайшие месяцы", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос, не стоит ли Еврокомиссии подумать над планом "Б" и работать над этим с 26 государствами ЕС без Венгрии, чтобы "подорвать возможности Орбана шантажировать Европейский союз".

Накануне Bloomberg сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю письмо с призывом снять тему открытия переговоров о членстве Украины в Евросоюзе с повестки саммита ЕС 14-15 декабря.

В этом письме Орбан также критикует обсуждение согласования дополнений к бюджету на 2024-2027 годы. Он отмечает, что "пока что дискуссии были слишком сфокусированы на необоснованном, несбалансированном и нереалистичном предложении комиссии".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, СИТУАЦИЯ


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