Нетаньяху заявил, что не допустит передачу Аббасу контроля над сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы власть над сектором Газа получил лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, сообщает в среду издание The Jerusalem Post.

"Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет", - сказал он, комментируя заявление Аббаса о том, что ПНА готова взять контроль над сектором Газа.

Нетаньяху также заявил, что израильские силы в среду окружили дом, принадлежащий лидеру ХАМАС Яхьи Синвара. Израильский премьер утверждает, что "это вопрос времени, когда мы доберемся до самого Синвара".