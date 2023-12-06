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Нетаньяху заявил, что не допустит передачу Аббасу контроля над сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы власть над сектором Газа получил лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, сообщает в среду издание The Jerusalem Post.

"Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет", - сказал он, комментируя заявление Аббаса о том, что ПНА готова взять контроль над сектором Газа.

Нетаньяху также заявил, что израильские силы в среду окружили дом, принадлежащий лидеру ХАМАС Яхьи Синвара. Израильский премьер утверждает, что "это вопрос времени, когда мы доберемся до самого Синвара".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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