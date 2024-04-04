Израильская спецслужба утверждает, что сорвала планы нападений на ряд стратегических объектов

В израильской Службе общей безопасности "Шин-бет" сообщили о пресечении планов нескольких палестинцев и арабов-израильтян по совершению террористических нападений, в том числе на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

"Было намерение совершить убийство Бин-Гвира с применением ручного противотанкового гранатомета", - приводит The Times of Israel выдержки из заявления "Шин-бет".

В службе сообщили, что по подозрению в подготовке нападений задержали семерых арабов-израильтян и четырех палестинцев с Западного берега реки Иордан. В суде города Беэр-Шева предъявили обвинения десяти подозреваемым.

Согласно заявлению, ячейка также планировала атаковать базы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и другие стратегические объекты, в том числе аэропорт имени Бен-Гуриона и правительственный комплекс в Иерусалиме. Помимо этого, по утверждению Службы общей безопасности, группа намеревалась совершить еще ряд нападений, а также похитить израильских солдат.

Для этого, по данным "Шин-бет", ячейка планировала арендовать участок земли на юге Израиля, или же на Западном берегу Иордана для создания подземного производства вооружений и тренировочного комплекса.

В службе заявили, что члены группировки пытались связаться с представителями палестинского движения ХАМАС, чтобы получить от них финансирование и инструкции. Так, по утверждению "Шин-бет", как минимум один задержанный был на связи с боевиками ХАМАС в секторе Газа, который предложил ему средства для нападений в Израиле.