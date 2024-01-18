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Дальнее зарубежье 18.01.2024 23:09

Нетаньяху не считает возможным создание палестинского государства, довел это до сведения США

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, и эту позицию он объяснил США.

"Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он сказал, что довел до сведения американцев эту позицию", - информирует Associated Press.

"По любым будущим договоренностям (...) Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан. Это противоречит идее суверенитета. И что мы можем сделать? Премьер-министру нужно уметь сказать "нет" нашим друзьям", - приводит агентство его слова.

При этом, по информации The Times of Israel, Нетаньяху отметил, что подобная политика не помешает Израилю продолжить улучшать отношения с арабскими государствами.

Также он сказал, что Израиль продолжит борьбу с группировкой ХАМАС вплоть до полной победы над ней и выполнения своих целей, хотя "на победу могут уйти долгие месяцы". По его словам, нужно добиться того, чтобы из Газы больше никогда не исходила угроза для Израиля. Также речь идет о разоружении формирований в этом анклаве, контроле Израиля в сфере безопасности над территорией и над поставками грузов в Газу.

Нетаньяху подчеркнул, что остановить операцию сейчас - "навредить безопасности Израиля на целые поколения" и показать противникам слабость страны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ГОСУДАРСТВО, МНЕНИЕ


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