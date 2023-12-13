Не менее 7 палестинцев погибли в ходе рейда израильских военных в лагере беженцев в Дженине

По меньшей мере семь палестинцев убиты в ходе двухдневного рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, сообщает в среду Associated Press (AP).
AP напоминает, что этот лагерь считается оплотом палестинских вооруженных группировок. За последние два года израильские военные неоднократно проводили обыски в лагере, сопровождавшиеся перестрелками с палестинцами.
В свою очередь The Times of Israel сообщает со ссылкой на ЦАХАЛ, что военные арестовали сотни человек во время нынешнего рейда, проверили 400 строений, уничтожили шесть лабораторий по производству взрывчатки и несколько шахт, ведущих в туннели боевиков, конфисковали оружие и боеприпасы. Военные продолжают действовать в лагере.
Всего с 7 октября на Западном берегу реки Иордан погибли более 270 палестинцев.
Интенсивные бои продолжаются и на севере, и на юге сектора Газа. Хотя ранее Израиль заявлял о выполнении большинства задач в северных районах, по некоторым данным, боевые действия здесь, среди руин, только нарастают. На юге продолжается штурм Хан-Юниса, подразделения ЦАХАЛ за последние дни продвинулись к центру города.
В среду израильским СМИ стало известно, что не менее девяти служащих ЦАХАЛ погибли, попав в засаду в городе Газа. Палестинцы также запустили шесть ракет по Ашдоду - их перехватили, но обломки одной из ракет повредили супермаркет. Продолжился обмен ударами между ЦАХАЛ и движением "Хезболла" на израильско-ливанской границе: военные Израиля сообщили об ударах авиации и сухопутных сил по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на обстрелы реактивными снарядами израильских районов Рош-ха-Никра и Ифтах.
По данным палестинского Минздрава, число палестинцев, погибших в секторе Газа, возросло до 18 тыс. 608 человек, ранения получили 50 тыс. 594 человека.
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