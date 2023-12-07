Израиль вдвое увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа

Израиль увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа, в два раза, это необходимо для предотвращения гуманитарного коллапса, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленного израильского чиновника.
По его словам, Израиль увеличит количество топлива, поступающего в Газу, с 60 тыс. литров в день до 120 тыс. литров.
Данное решение было принято на заседании кабинета безопасности Израиля.
Согласно решению, Израиль разрешит поставку "минимального количества топлива, необходимого для предотвращения гуманитарного коллапса и распространения болезней на юге Газы".
Отмечается, что в решении кабинета говорилось, что это "минимальное количество" будет периодически пересматриваться в соответствии с гуманитарной ситуацией в Газе.
Собеседник портала, присутствовавший на заседании, сообщил, что министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер заявил, что "крайне важно" одобрить решение о поставках топлива, "чтобы администрация Байдена продолжала оказывать поддержку военной операции Израиля на юге Газы".
Axios напоминает, что США призвали Израиль разрешить ввоз в Газу 180 тыс. литров топлива.
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