Израиль вдвое увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа

Израиль увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа, в два раза, это необходимо для предотвращения гуманитарного коллапса, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленного израильского чиновника.

По его словам, Израиль увеличит количество топлива, поступающего в Газу, с 60 тыс. литров в день до 120 тыс. литров.

Данное решение было принято на заседании кабинета безопасности Израиля.

Согласно решению, Израиль разрешит поставку "минимального количества топлива, необходимого для предотвращения гуманитарного коллапса и распространения болезней на юге Газы".

Отмечается, что в решении кабинета говорилось, что это "минимальное количество" будет периодически пересматриваться в соответствии с гуманитарной ситуацией в Газе.

Собеседник портала, присутствовавший на заседании, сообщил, что министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер заявил, что "крайне важно" одобрить решение о поставках топлива, "чтобы администрация Байдена продолжала оказывать поддержку военной операции Израиля на юге Газы".

Axios напоминает, что США призвали Израиль разрешить ввоз в Газу 180 тыс. литров топлива.