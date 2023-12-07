Отношения России и Ирана хорошо развиваются - Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие отношения между Россией и Ираном.
"У нас отношения развиваются очень хорошо", - сказал он в начале переговоров с иранским коллегой Ибрагимом Раиси.
Путин также отметил, что накануне посещал ОАЭ и Саудовскую Аравию и пошутил, что, пролетая над территорией Ирана, хотел приземлиться и встретиться со своим визави прямо в Тегеране.
"Но мне говорят, что президент (Ирана) уже собрался вылетать в Москву", - добавил он.
Путин также попросил передать наилучшие пожелания аятолле Хаменеи.
"Благодаря его поддержке у нас хорошая динамика за последний год", - отметил президент России.
Он также обратил внимание, что с 4 по 7 ноября в Москве проходила иранская выставка, которая вызвала значительный интерес.
Баку и Токио обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Баку и Богота провели межмидовские политконсультации
Кязымов и Оффорд обсудили перспективы сотрудничества между финансово-банковскими системами Азербайджана и Великобритании
Moody`s ухудшило прогнозы рейтингов 8 китайских банков, Гонконга, Alibaba и Tencent
Еврокомиссия предложила отложить на 3 года введение пошлин на британские электромобили
Азербайджан за 10 мес. поставил в Китай полиэтилена на $30 млн
Парламент Дании принял закон, запрещающий осквернять религиозные книги
Суд в Азербайджане приговорил армянского диверсанта к 18 годам лишения свободы
На прокладку новой магистральной волоконно-оптической сети в Нахчыване направят 1,5 млн манатов
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве
Землетрясение не повлияло на регулярность полетов AZAL
Apple Pay уже доступен в ТуранБанке – кэшбэк 5 AZN за первый платеж!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире