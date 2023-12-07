Отношения России и Ирана хорошо развиваются - Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие отношения между Россией и Ираном.

"У нас отношения развиваются очень хорошо", - сказал он в начале переговоров с иранским коллегой Ибрагимом Раиси.

Путин также отметил, что накануне посещал ОАЭ и Саудовскую Аравию и пошутил, что, пролетая над территорией Ирана, хотел приземлиться и встретиться со своим визави прямо в Тегеране.

"Но мне говорят, что президент (Ирана) уже собрался вылетать в Москву", - добавил он.

Путин также попросил передать наилучшие пожелания аятолле Хаменеи.

"Благодаря его поддержке у нас хорошая динамика за последний год", - отметил президент России.

Он также обратил внимание, что с 4 по 7 ноября в Москве проходила иранская выставка, которая вызвала значительный интерес.