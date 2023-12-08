Тема сотрудничества в рамках ОПЕК+ обсуждалась на переговорах с иранской стороной - Песков

Участники российско-иранских переговоров в Москве в четверг обсуждали тему сотрудничества в рамках решений, принятых ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Тема взаимодействия и сотрудничества в рамках ОПЕК+ и тех решений, которые были приняты в рамках ОПЕК+, упоминалась в ходе переговоров с иранцами", - сказал он журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».