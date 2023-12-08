Россия не будет вести переговоры с Киевом на украинских условиях - Песков

Переговоры РФ с Украиной на условиях Киева - это абсолютно нереалистичный сценарий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По просьбе журналистов в ходе общения с ними в пятницу он прокомментировал прозвучавшие из Вашингтона заявления о том, что Москва должна пойти на переговоры с Киевом в 2024 году на украинских условиях.
"Нереалистично абсолютно", - сказал Песков.
По просьбе журналистов он также прокомментировал высказывания главы британского МИД Дэвида Кэмерона, который заявил, что Россия может захотеть получить больше, если ее не остановить на Украине, и это является угрозой не только для европейской, но и для американской безопасности.
"Таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений уже было много, и они будут продолжаться", - сказал Песков.
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