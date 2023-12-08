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Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 69.34 -0.04 Brent 74.05 -0.25

ТЭК 08.12.2023 19:37

Нефть остается в плюсе

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,67 (2,26%) - до $75,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,62 (2,34%) и составили $70,96 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,3%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, согласно которым количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось сильнее прогноза, а уровень безработицы неожиданно снизился.

В результате трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем марте до 50,4% с ранее ожидавшихся 64,5%, по данным CME FedWatch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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