Нефть остается в плюсе

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,67 (2,26%) - до $75,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,62 (2,34%) и составили $70,96 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,3%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, согласно которым количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось сильнее прогноза, а уровень безработицы неожиданно снизился.

В результате трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем марте до 50,4% с ранее ожидавшихся 64,5%, по данным CME FedWatch.