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Израиль сам принимает решение о сроках операции в Газе, Вашингтон ни к чему не призывает

В администрации США заверяют, что не пытаются убедить Израиль сократить сроки проведения военной операции в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Речь идет об израильских военных операциях, и решения о том, как их проводить, принимают сами израильтяне. Мы продолжим помогать Израилю защищаться от террористов из ХАМАС", - приводит газета слова неназванного представителя Совета нацбезопасности США.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили со ссылкой на израильские источники, что в администрации Байдена предупредили израильских визави, что операцию в Газе следует завершить до конца декабря. По этим данным, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавних переговоров в Израиле якобы предупредил, что на проведение операции остались "недели", а не несколько месяцев, как это планирует израильская сторона.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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