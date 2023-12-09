Израиль сам принимает решение о сроках операции в Газе, Вашингтон ни к чему не призывает

В администрации США заверяют, что не пытаются убедить Израиль сократить сроки проведения военной операции в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Речь идет об израильских военных операциях, и решения о том, как их проводить, принимают сами израильтяне. Мы продолжим помогать Израилю защищаться от террористов из ХАМАС", - приводит газета слова неназванного представителя Совета нацбезопасности США.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили со ссылкой на израильские источники, что в администрации Байдена предупредили израильских визави, что операцию в Газе следует завершить до конца декабря. По этим данным, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавних переговоров в Израиле якобы предупредил, что на проведение операции остались "недели", а не несколько месяцев, как это планирует израильская сторона.