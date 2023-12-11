Нефть умеренно дорожает

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный подъем утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель.
Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $76,36 за баррель, что на $0,52 (0,69%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты повысились в цене на $1,42 (1,9%), до $75,47 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,41 (0,58%) и составили $71,64 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,89 (2,7%) - до $71,23 за баррель.
По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.
С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.
Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.
"В начале этой недели рост цен несколько ограничен за счет опасений по поводу спроса в Китае", - написал Йип Джун Рон из IG Asia Pte.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.
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