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Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

ТЭК 11.12.2023 15:52

Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали снижаться днем в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $0,67 (0,88%) - до $75,17 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,72 (1,01%) и составили $70,51 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

"Очевидно, что нефтяной рынок остается уязвимым", - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Джон Эванс.

На этой неделе участники рынка ждут ежемесячных отчетов от Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК и Минэнерго США, а также итогов последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые станут известны вечером в среду.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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