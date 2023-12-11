Нефть перешла к снижению

Цены на нефть начали снижаться днем в понедельник.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подешевели на $0,67 (0,88%) - до $75,17 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,72 (1,01%) и составили $70,51 за баррель.
По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.
С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.
"Очевидно, что нефтяной рынок остается уязвимым", - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Джон Эванс.
На этой неделе участники рынка ждут ежемесячных отчетов от Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК и Минэнерго США, а также итогов последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые станут известны вечером в среду.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.
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