Еврокомиссия подготовила предложение по использованию налога на доходы от замороженных средств РФ

Еврокомиссия (ЕК) утвердит во вторник предложение по законопроекту об использовании для помощи Украине налогообложения доходов от замороженных российских активов, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Коллегия утвердит предложение комиссии и высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля - ИФ) об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Ранее европейские СМИ уже сообщали, что 12 декабря Еврокомиссия может представить предложение об использовании налога на прибыль с замороженных средств РФ. В случае утверждения, предложение рассмотрят главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите 14-15 декабря в Брюсселе.
По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.
В октябре власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.
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