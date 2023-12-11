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Транспорт и связь 11.12.2023 16:38

Silk Way West Airlines получил два самолета Boeing 777F

Азербайджанский грузовой авиаперевозчик «Silk Way West Airlines» получил второй самолет «Boeing777F» производства американской корпорации Boeing Company в рамках контракта на производство 5 самолетов данной модели.

Первый самолет Boeing 777F в рамках контракт Silk Way West Airlines получил в октябре 2023 года.

«Silk Way West Airlines увеличил свой флот за счет получения двух грузовых самолетов Boeing 777F. Двухмоторные самолеты повысят возможности авиакомпании по быстрой и надежной доставке грузов», - говорится в сообщении компании.

Контракт с Boeing на закупку пяти самолетов «Boeing 777F» компания Silk Way West Airlines подписала в апреле 2021 года. Кроме того, 10 ноября 2022 года компания заключила соглашение на приобретение двух грузовых самолетов модели «Boeing 777-8F». Согласно договорам, поставка в Азербайджан этих семи самолетов Boeing будет осуществлена ​​в ближайшие семь лет - до 2030 года.

Silk Way West остановила свой выбор на «Boeing 777F» из-за его повышенной топливной экономичности и дальности полета (9200 км).

Грузовой перевозчик ООО «Silk Way West Airlines» основан в 2012 году в Баку. Ежегодный грузооборот компании составляет 500 тыс. тонн. Авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку, ежемесячно выполняет рейсы по более 40 маршрутам в Америку, Европу, страны СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Флот авиакомпании, таким образом, состоит из 14 самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, оснащенных самыми современными системами безопасности.

Н.Аббасова

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Тэги: АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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