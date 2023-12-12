Израиль не исключает заключения сделки с Хезболлой по зоне безопасности на границе с Ливаном

Израиль готов рассмотреть возможность заключения соглашения с ливанским движением "Хезболла", которое будет включать положение о создании зоны безопасности вдоль границы с Ливаном, сообщает межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на израильского министра обороны Йоава Галланта.
"Глава Минобороны Израиля заявил в понедельник, что его страна открыта к возможному соглашению с "Хезболлой" в случае, если оно будет включать зону безопасности вдоль границы с Ливаном и другие гарантии в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц со своей стороны ранее в понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в котором заявил о необходимости оказания влияния на власти Ливана со стороны международного сообщества для того, чтобы они положили конец атакам "Хезболлы" на Израиль.
"Я заявил госсекретарю, что повышенная агрессия и увеличение числа нападений на Израиль со стороны движения "Хезболла" требуют того, чтобы Израиль устранил эту угрозу для гражданского населения на севере Израиля", - написал Ганц в соцсети X.
"Я добавил, что, в частности, международное сообщество призвано в эти дни сыграть важную роль и должно принять меры, чтобы Ливан остановил такую агрессию близ границы", - подчеркнул он.
Ранее в понедельник территории на севере Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана. В израильской армии отметили, что израильская артиллерия "открыла огонь по источникам ракетной атаки".
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