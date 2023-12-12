Доходы Грузии от туризма в 2023г вырастут на 19%, до $4 млрд

Доходы Грузии от туризма в 2023 году составят $4,2 млрд, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в обзоре инвестбанка Galt&Taggart.
По оценке экспертов банка, в 2024 году ожидается рост доходов от туризма на 7%, до $4,5 млрд.
В публикации отмечается, что в январе-ноябре этого года доходы Грузии от туризма составили $3,9 млрд, увеличившись на 22,4%.
По данным администрации туризма Грузии, в 2022 году доходы республики от туризма достигли рекордных $3,52 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 1,8 раза.
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