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Туризм 12.12.2023 18:04

Доходы Грузии от туризма в 2023г вырастут на 19%, до $4 млрд

Доходы Грузии от туризма в 2023 году составят $4,2 млрд, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в обзоре инвестбанка Galt&Taggart.

По оценке экспертов банка, в 2024 году ожидается рост доходов от туризма на 7%, до $4,5 млрд.

В публикации отмечается, что в январе-ноябре этого года доходы Грузии от туризма составили $3,9 млрд, увеличившись на 22,4%.

По данным администрации туризма Грузии, в 2022 году доходы республики от туризма достигли рекордных $3,52 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 1,8 раза.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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