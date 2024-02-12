Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году

Доходы от туризма в Грузии в 2023 году превысили $4 млрд, что является рекордным показателем за всю историю, заявила в понедельник журналистам руководитель Национальной администрации туризма страны Майя Омиадзе.
"В 2023 году Грузия получила беспрецедентный объем доходов - более 4 миллиардов долларов, что на 26% больше, чем в 2019 году. Это первый прецедент в истории Грузии, когда страна получила такой объем доходов от туризма", - сказала Омиадзе.
По ее информации, в прошлом году почти полностью восстановились показатели количества совершенных визитов в Грузию допандемийного периода 2019 года.
В понедельник Национальная администрация туризма Грузии сообщила, что в 2023 году доходы от международного туризма превысили уровень 2019 года на 26,2% ($856,7 млн), а данные 2022 года - на 17,3% ($608,7 млн). По данным ведомства, Грузия получила рекордные $4,1 млрд дохода.
Согласно сообщению, доход от туристических поездок в четвертом квартале 2023 года составил $873 млн 677 тыс., рост по сравнению с аналогичным показателем 2019 года составляет 27,4%.
Также отмечается, что в прошлом году, наряду с ростом доходов, произошло значительное увеличение количества туристов. В частности, в 2023 году Грузию посетили 7 млн 72 тыс. 220 международных путешественников, что на 75,6% превышает показатели допандемийного периода, а по сравнению с 2022 годом рост составляет 30,3%.
"В прошлом году состоялось 4 млн 669 тыс. 467 международных туристических визитов в Грузию, что на 91,9% превышает данные 2019 года, а по сравнению с 2022 годом рост составляет 27,8%. За период с октября по декабрь 2023 года в Грузию состоялось 1 млн 505 тыс. 240 международных визитов, что на 71% превышает данные периода до пандемии", - говорится в сообщении.
В Национальной администрации туризма также сообщили, что в четвертом квартале 2023 года состоялся 1 млн 13 тыс. 891 международный туристический визит, что на 93% превышает данные 2019 года.
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