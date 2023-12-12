Финляндия откроет два КПП на границе с РФ

Финляндия вновь откроет два КПП на границе с Россией, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.
"Один пункт пропуска будет открыт в Юго-Восточной Финляндии, один - в Северной Карелии", - сообщил во вторник на пресс-конференции Орпо.
На Юго-Востоке будет открыт КПП Ваалимаа и в Северной Карелии Ниирала. Пограничные переходы откроются в четверг, 14 декабря.
Премьер-министр отметил, что часть введенных ранее ограничений на границе с РФ сохранится.
Как сказала министр внутренних дел Мари Рантанен, "правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и если явление не прекратится, граница может быть снова быстро закрыта".
По ее словам, ходатайство о предоставлении убежища можно подать в открытых пунктах пересечения границы, то есть в Ваалимаа и Ниирала.
Другие пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.
Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это вменяемой российской стороне организацией массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.
22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи.
28 ноября Орпо заявил о закрытии последнего работающего КПП на период с 30 ноября по 13 декабря.
Премьер-министр 26 ноября говорил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией. По его словам, "если вся граница будет закрыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".
Баку и Манама договорились провести в скором времени встречу представителей деловых кругов
Работы по строительству ж/д Горадиз-Агбянд выполнены на 45% - глава АЖД
Байрамов рассказал о приоритетах Баку в период председательства в ГУАМ в 2024 году
Падение цен на нефть усилилось до 3%, Brent на уровне $73,8 за баррель
Рождество и Новый год станут самыми загруженными для аэропортов в США в истории
Boeing получила заказ на 40 самолетов 737 MAX от ирландской лизинговой компании Avolon
Доходы Грузии от туризма в 2023г вырастут на 19%, до $4 млрд
Власти Азербайджана не планируют переводить школы на дистанционное обучение из-за вспышки кори - Амруллаев
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса
Azer Turk Bank повысил процентные ставки по вкладам до 11%
Реализуйте свои планы до Нового года с кредитом от Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире