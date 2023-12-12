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Дальнее зарубежье 12.12.2023 19:46

Финляндия откроет два КПП на границе с РФ

Финляндия вновь откроет два КПП на границе с Россией, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.

"Один пункт пропуска будет открыт в Юго-Восточной Финляндии, один - в Северной Карелии", - сообщил во вторник на пресс-конференции Орпо.

На Юго-Востоке будет открыт КПП Ваалимаа и в Северной Карелии Ниирала. Пограничные переходы откроются в четверг, 14 декабря.

Премьер-министр отметил, что часть введенных ранее ограничений на границе с РФ сохранится.

Как сказала министр внутренних дел Мари Рантанен, "правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и если явление не прекратится, граница может быть снова быстро закрыта".

По ее словам, ходатайство о предоставлении убежища можно подать в открытых пунктах пересечения границы, то есть в Ваалимаа и Ниирала.

Другие пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.

Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это вменяемой российской стороне организацией массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.

22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи.

28 ноября Орпо заявил о закрытии последнего работающего КПП на период с 30 ноября по 13 декабря.

Премьер-министр 26 ноября говорил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией. По его словам, "если вся граница будет закрыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, КПП


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